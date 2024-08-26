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Дамба Киевской ГЭС повреждена после ракетного удара

Опубликовано видео с последствиями удара по дамбе Киевской ГЭС

Видеозапись с последствиями ракетного удара по дамбе Киевской ГЭС появилась в Telegram-каналах. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

В сообщении говорится, что видео начали распространять российские каналы, поэтому украинской стороне «молчать уже нет смысла».

По данным агентства, была повреждена проезжая часть дамбы. Движение на дороге возле нее перекрыто.

Судя по кадрам, отмечает УНИАН, снаряд прилетел в машинный зал. Насколько сильными оказались разрушения, пока сложно оценить, но, как считает агентство, они серьезные.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. Он призвал союзников снять все ограничения по использованию западного оружия для ударов по России.

Ранее в Госдуме отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине.

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