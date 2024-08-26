Алаудинов заявил, что линия обороны в Курской области не изменилась

Линия обороны российских войск в Курской области не изменилась. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, всю ночь в регионе шли боестолкновения между российскими и украинскими военными. Ситуация нормальная, отметил он.

«Не претерпела никаких изменений линия обороны. Противника потихоньку уничтожаем, работа делается подразделениями методично по уничтожению», — добавил Алаудинов.

26 августа российское Минобороны сообщило, что группировке прикрытия государственной границы РФ в Курской области поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.