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В Польше подняли самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства

Польскую авиацию подняли для обеспечения безопасности воздушного пространства

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава подняла в небо авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование родов вооруженных сил республики.

Польские военные уточнили, что это связано с действиями ВС РФ на западе Украины.

«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

До этого польское издание Myśl Polska писало, что проводимая Польшей политика милитаризации не обезопасит страну и не спасет ее в случае военного конфликта с Россией.

15 августа президент Польши Анджей Дуды выступил с речью на церемонии по случаю празднования Дня Войска Польского. В частности, он заявил, что расходы страны на военные нужды в этом году превысят 4% ВВП и составят почти $40 млрд.

При этом 20 августа евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что артиллерийских снарядов, произведенных оборонной промышленностью республики за год, хватит менее чем на неделю ведения военного конфликта.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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