Появились подробности об атаковавших Саратовскую область беспилотниках

Украина атаковала Саратовскую область беспилотными летательными аппаратами «Бобер», похожими на самолеты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Базовая дальность полетов — 800 км, максимальная скорость 150 км/час», — отмечается в публикации.

Дроны попали в два многоэтажных дома в Саратове и Энгельсе. Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь. На месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 26 августа министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации. Девять БПЛА сбили над Саратовской областью, три — над Курской областью, по два дрона — над Белгородской, Брянской и Тульской областями. Еще по одному беспилотнику средства ПВО сбили над Рязанской и Орловской областями.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.