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Алаудинов: число взятых в плен украинских военных в Курской области продолжает расти

Алаудинов заявил о росте числа пленных в Курской области

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Telegram-канал «Дневник мракоборцев»

Число военнослужащих ВСУ, захваченных российскими силами в Курской области, продолжает увеличиваться, часть из них сдается добровольно. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения продолжают захватывать пленных в этом районе, и некоторые из них сдаются по своей воле. Они рассказывают интересные вещи. Призываю всех, кто выступает против нас, последовать их примеру и сохранить свою жизнь», — отметил Алаудинов.

Он добавил, что пленных берут как бойцы спецназа «Ахмат», так и другие подразделения ВС РФ, которые действуют в тесном взаимодействии.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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