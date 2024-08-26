В Херсонской области сбили ракеты HIMARS

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» из состава российской группировки войск «Днепр» успешно уничтожил две ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО М142 HIMARS по гражданским объектам на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России (МО РФ).

В ведомстве рассказали, что во время выполнения боевого дежурства по защите наших войск и мирных населенных пунктов от воздушных атак ВСУ дежурные расчеты ПВО обнаружили движущиеся в сторону российских позиций воздушные цели. Командование зенитного ракетного дивизиона оперативно приняло решение об их уничтожении. Расчет «Бук-М2» произвел пуск управляемых зенитных ракет и успешно поразил на безопасном расстоянии две реактивные ракеты, запущенные из установки HIMARS.

Также российские военные рассказали, что системы ПВО продолжают свою работу, круглосуточно выявляя и уничтожая угрозы.

За последнее время расчеты ЗРК «Бук-М2» сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник, обеспечивая надежную защиту российских позиций и гражданского населения в Херсонской области.

Ранее российская армия уничтожила пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.