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ВС РФ продвинулись в направлении села Константиновка

Штурмовики ВС РФ продвинулись в строну Константиновки на Угледарском участке

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Телеграм-канал «Типичная Константиновка»

Штурмовые подразделения российской армии продвинулись в направлении села Константиновка на Угледарском участке Южнодонецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что главная задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

На видео, которое предоставили в министерстве, боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям противника сквозь серую зону. У лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. Одновременно продвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по ВСУ из танков и боевых машин пехоты.

До этого российские войска взяли под свой контроль один из населенных пунктов в ДНР.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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