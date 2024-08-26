Российская армия может одержать крупную победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории ДНР. Об этом сообщает британская газета Sunday Times.

По сведениям издания, украинская оборона испытывает очевидный коллапс в районе Красноармейска (Покровска). Офицеры ВСУ жаловались на нехватку артиллерийских снарядов и на применение российскими войсками планирующих авиабомб и радиоэлектронной борьбы. Но главной проблемой они называли тотальный численный перевес россиян.

Sunday Times отметила, что своим наступлением на Курскую область украинская командование надеялось отвлечь внимание российских войск от Донбасского направления, на котором ВСУ испытывают сильнейшее давление, однако этот план окончился полной неудачей.

Авторы материала подчеркнули, что Красноармейск в случае освобождения станет самым большим городом после Артемовска, который заняли российские войска.

До этого сообщалось, что администрация и правоохранительные органы Покровска (российское название Красноармейск) эвакуировались из населенного пункта.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ практически покинули поселок Нью-Йорк в ДНР.