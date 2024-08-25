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В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили беспилотник в Курской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник на территории Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что вражеский летательный аппарат самолетного типа уничтожили в 12:40 мск.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов утром 25 августа сообщал, что в Курской области сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что снаряды сбили поздним вечером накануне. Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны.

Этим же утром украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

До этого в воздушном пространстве Белгородской области также сбили один дрон ВСУ. В пресс-службе министерства обороны страны отметили, что украинские бойцы пытались нанести удар при помощи беспилотника самолетного типа.

Ранее российская армия уничтожила пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

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