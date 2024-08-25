Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что они нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Также была отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 630 военнослужащих, танк Abrams, боевую бронированную машину и 17 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-20, четыре гаубицы Д-30, орудие М119. Уничтожены три склада боеприпасов.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Украинская армия потеряла до 40 человек, танк, четыре бронеавтомобиля и две машины. Также сообщалось, что российская армия нанесла поражение шести бригадам ВСУ в ДНР.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.