Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 10.30 мск в регионе сбили два летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом российские военные пресекли попытку противника совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов утром 25 августа сообщал, что в Курской области сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что снаряды сбили поздним вечером накануне. Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны.

Этим же утром украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Также 25 августа украинские солдаты обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, из-за действий ВСУ пострадали трое детей и девять взрослых. Более того, еще пятерых мирных жителей спасти не удалось.

Ранее вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области.