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Российские военные не допустили перегруппировки ВСУ на Каховском направлении

Солдаты «Днепра» сорвали попытку ВСУ перегруппироваться на Каховском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы предотвратили перегруппировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каховском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна.

Он рассказал, что в течение минувших суток подразделения «Днепра» продолжали выполнять боевые задачи на упомянутом участке фронта. В частности, военные Вооруженных сил РФ обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр.

«Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавательных средств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу», — добавил Кодрян.

По словам начальника пресс-центра, также военнослужащие активно уничтожали украинские FPV-дроны и иные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

23 августа министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ высадиться на один из островов в дельте реки Днепр. Ведомство обнародовало запись, на которой запечатлено движение судна с украинскими солдатами по реке.

На кадрах видно, как российские бойцы наносят удары по лодке ВСУ при помощи 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Как рассказали в МО РФ, украинские военнослужащие были уничтожены во время высадки на берег.

Ранее российские солдаты сорвали попытку ВСУ пересечь реку Днепр в Херсонской области.

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