Украинские военные начали спешно покидать позиции в восточной части села Карловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились значительной части логистических путей на данном участке фронта. В связи с этим у них нет возможности перебросить сюда дополнительные резервы, подчеркнул источник агентства.

«В Карловке на востоке противник не выдерживает натиска, с части позиций [украинские бойцы] просто бегут», — добавил он.

22 августа российские солдаты взяли под свой контроль населенный пункт Межевое в ДНР. Как рассказали в министерстве обороны РФ, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

За день до этого ирландский журналист Чей Боуз предупредил, что Украина рискует лишиться контроля над всеми территориями в Донбассе. Таким образом он прокомментировал пост бывшего офицера Вооруженных сил Швеции Микаэля Вальтерссона в социальной сети X, в котором экс-военный предрек скорое взятие российскими бойцами города Торецк в ДНР.

Ранее солдаты Вооруженных сил РФ заняли один из крупнейших населенных пунктов в Торецкой агломерации.