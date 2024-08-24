Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона

Baza: беспилотник ВСУ повредил диспетчерский пункт в аэропорту Белгорода

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал закрытый аэропорт в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 23 августа. Дрон врезался в здание командно-диспетчерского пункта, после чего детонировал.

«В результате была незначительно повреждена обшивка [здания] и разбиты окна», — говорится в материале.

Из публикации следует, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Сразу после происшествия сотрудников воздушной гавани эвакуировали. Тогда же на место ЧП прибыли представители правоохранительных органов и взрывотехники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые оцепили аэропорт.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в здании оказались выбиты окна.

Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами