Аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал закрытый аэропорт в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 23 августа. Дрон врезался в здание командно-диспетчерского пункта, после чего детонировал.

«В результате была незначительно повреждена обшивка [здания] и разбиты окна», — говорится в материале.

Из публикации следует, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Сразу после происшествия сотрудников воздушной гавани эвакуировали. Тогда же на место ЧП прибыли представители правоохранительных органов и взрывотехники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые оцепили аэропорт.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в здании оказались выбиты окна.

Он добавил, что еще один беспилотник взорвался в селе Веселая Лопань. Здесь также был поврежден частный дом. При этом никакой информации о раненых не поступало.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека.