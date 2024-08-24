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Алаудинов рассказал о ходе боевых действий в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» успешно отбивает контратаки ВСУ в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Спецназ «Ахмат» успешно предотвращает попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Получается, что спецназ «Ахмат» на основных направлениях его ударов находится и удерживает противника, уничтожая его. На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально», — заявил он.

Алаудинов добавил, что боевые действия идут в течение суток, противник пытается «продавить» те позиции, где находятся подразделения Вооруженных сил России. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что эти действия предпринимаются, поскольку российские войска стоят на основных его маршрутах продвижения.

До этого Алаудинов рассказал, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении. При этом не было уточнено, какой именно.

Ранее Алаудинов сообщил, как пленные украинские военные выдают себя.

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Атаки на Курскую область
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