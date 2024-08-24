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Тайвань засек приближение 38 летательных аппаратов и 12 кораблей КНР

МО Тайваня: зафиксированы 38 летательных аппаратов и 12 кораблей китайской армии

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Global Look Press

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 38 летательных аппаратов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (КНР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице оборонного ведомства в X (ранее Twitter).

По данным тайваньского оборонного ведомства, 32 летательных аппарата НОАК пересекли срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны в северной, центральной, а также в юго-западной, юго-восточной и восточной частях острова.

В ответ на эти действия армия Тайваня задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

До этого сообщалось, что делегация членов палаты представителей США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань. Стороны проводили обсуждение сотрудничества между сторонами и вопросов безопасности.

Тайбэй, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает главную политическую модель Китая «одна страна, две системы». При этом Китай считает Тайвань своей территорией.

Ранее делегация конгресса США прибыла на Тайвань.

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