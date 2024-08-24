Российская группировка войск «Запад» захватила 30 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила до 480 солдат противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

ВСУ понесли потери в районах следующих населенных пунктов: Петропавловка, Кругляковка, Стельмаховка, Торское и Степовая Новоселовка.

По словам Бигмы, военные группировки отразили четыре контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Кроме того, российские артиллеристы и операторы барражирующих боеприпасов поразили семь артиллерийских орудий и 13 минометных расчетов противника.

За минувшие сутки ВСУ потеряли 480 военных, два бронетранспортера М113, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, отметил собеседник агентства.

20 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Caesar французского производства ВСУ в ДНР.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.