Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent Военно-воздушных сил США 20 августа пролетал над прибалтийскими странами неподалеку от границ Российской Федерации. Такие данные приводит портал Flightradar24.

На сайте указано, что 17 августа американский самолет-разведчик вылетел с авиабазы из штата Небраска и приземлился на авиабазе Милденхолл в Великобритании.

20 августа воздушное судно пролетело через Европу и до Латвии, Литвы и Эстонии, совершив маневр вблизи российских границ.

23 августа над Черным морем заметили британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint.

Накануне в небе над Черным морем скопилось множество самолетов-разведчиков ВВС США.

До этого Минобороны России заявило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических разведывательных беспилотников над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США вблизи Крыма. В течение лета американские БПЛА уже не раз замечали над Черным морем: дрон США RQ-4B Global Hawk кружил в акватории 23 июня — в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали агрессией полеты американских дронов над Черным морем.