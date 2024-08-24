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В ООН прокомментировали публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

ООН о сражающейся за Киев ЧВК из США: все военные должны защищать гражданских

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Global Look Press

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, организация часто выражала обеспокоенность из-за использования частных военных подрядчиков в конфликтах по всему миру.

«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», — подчеркнул Дюжаррик.

До этого почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов сообщал, что представителям американской частной военной компании, принимавшим участие в атаке на Курскую область, за их действия грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам юриста, в РФ действия наемников из США могут быть оценены как терроризм. При этом на родине, в США, наемникам ничего не грозит.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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