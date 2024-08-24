Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, организация часто выражала обеспокоенность из-за использования частных военных подрядчиков в конфликтах по всему миру.

«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», — подчеркнул Дюжаррик.

До этого почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов сообщал, что представителям американской частной военной компании, принимавшим участие в атаке на Курскую область, за их действия грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По словам юриста, в РФ действия наемников из США могут быть оценены как терроризм. При этом на родине, в США, наемникам ничего не грозит.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.