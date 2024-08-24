Стало известно о попытке ВСУ прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью дрона «Баба-яга» прикрепить украинский флаг на телевышку в городе Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил депутат Народного Совета республики Юрий Юров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Кременной вражеская «Баба-яга» пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке. Около 4 утра. Попытка неудачная», — написал он.

По словам Юрова, вышка находится под охраной.

19 августа глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков сообщил, что украинский беспилотник влетел в окно детского сада. Он уточнил, что из-за близости к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт. Никто из охраны и воспитателей не пострадал.

До этого стало известно, что ВСУ заменили одно из штурмовых подразделений под Кременной, состоящее из мобилизованных граждан, отрядами женщин-солдат. Согласно полученным сведениям, женские подразделения разместили на первой линии обороны, а на линии боевого соприкосновения эффективность выполнения задач женщинами-солдатами крайне мала.

Ранее российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной.