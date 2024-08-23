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Украинские войска атаковали сразу пять сел в Белгородской области

Гладков: дроны повредили ряд домов и транспортных средств в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотники украинских войск атаковали сразу пять сел в Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки никто не пострадал.

Тем не менее не обошлось без повреждений. Так, село Ясные Зори подверглось атаке четырех беспилотников, итогом которой стало повреждение многоэтажки и частного дома, а также трактора. В селе Бессоновка бомба, сброшенная с дрона, повредила социальный объект.

Другой беспилотник атаковал грузовик в селе Шаховка и повредил его кабину, а в селе Тишанка детонация взрывчатки, которую сбросили два дрона, выбила окна, посекла ворота и повредила легковое авто.

Кроме того, атаке подверглось село Байцуры, в котором в ходе атаки дронов ВСУ сгорели социальный объект и частный дом. Еще в двух домах оказались пробиты крыши.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ влетел в гражданский автомобиль в Запорожской области.

Ранее в Белгородской области сообщили о ранении женщины в результате обстрела.

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