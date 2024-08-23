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Сын главы Минобороны РФ попал под санкции США

США ввели санкции в отношении сына министра обороны России Белоусова

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Минобороны России

Соединенные Штаты включили в санкционный список родного сына главы Минобороны РФ Андрея Белоусова Павла. Информация об этом размещена на сайте министерства финансов США.

«Белоусов Павел Андреевич... Дата рождения: 24 мая 1994 год», — указано на портале.

В пятницу, 23 августа, США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Отмечается, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

В минфине заявили, что санкции также ввели в отношении российских технологических компаний для дальнейшего сокращения доступа РФ к международной финансовой системе, а также в отношении добывающих предприятий.

До этого стало известно, что Европейский союз может ввести полный запрет на импорт российского алюминия и продукции из него.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии отказались от использования российской системы отслеживания поездов.

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