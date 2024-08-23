Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на два села в Белгородской области

Украинские войска атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников. О последствиях налета рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», — уточнил глава области.

По словам Гладкова, один из дронов сбросил бомбу в селе Ясные Зори, в результате чего был уничтожен легковой автомобиль, а также повреждены фасад и окна частного дома.

Параллельно село Байцуры подверглось атаке беспилотника-камикадзе, который пробил крышу социального объекта и взорвался, после чего поблизости загорелась трава. Результатом налета еще двух дронов на тот же населенный пункт стали повреждения кровли трех частных домов. У еще одного здания загорелась крыша, которую в данный момент тушат.

Утром 23 августа Гладков сообщал об атаке беспилотников ВСУ на села Тишанка, Черемошное и Графовка. В результате оказались повреждены несколько транспортных средств.

Ранее Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой.