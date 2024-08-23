Украинская армия признала причастность к удару по парому в порту «Кавказ»

Украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани. Соответствующее заявление сделал спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, которого цитирует «Страна.ua».

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения... сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение», — заявил представитель ВСУ.

Вечером 22 августа украинская армия нанесла удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области.

Сообщалось, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров. В тушении горящих топливных цистерн участвовал прибывший к месту происшествия пожарный поезд.

По данным РИА Новости, паром затонул наполовину, а возникшее возгорание потушили.

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