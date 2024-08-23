Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Гладков: три автомобиля и комбайн атакованы дронами ВСУ в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три автомобиля и комбайн в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с двух вражеских дронов повреждены два легковых автомобиля.

В Белгородском районе в селе Черемошное беспилотник атаковал «Газель», у транспортного средства повреждены остекление, кузов и колеса.

Также в Шебекинском городском округе в селе Графовка в результате атаки БПАЛ повреждена кабина комбайна.

Оперативные службы уже прибыли на места происшествий, добавил Гладков.

Позднее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Она действовала около 10 минут.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 августа системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами