ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три автомобиля и комбайн в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с двух вражеских дронов повреждены два легковых автомобиля.

В Белгородском районе в селе Черемошное беспилотник атаковал «Газель», у транспортного средства повреждены остекление, кузов и колеса.

Также в Шебекинском городском округе в селе Графовка в результате атаки БПАЛ повреждена кабина комбайна.

Оперативные службы уже прибыли на места происшествий, добавил Гладков.

Позднее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Она действовала около 10 минут.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 августа системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.