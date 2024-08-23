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В зоне СВО стали происходить воздушные бои между дронами РФ и Украины

ТАСС: в Часове Яре ВС России уничтожают дроны ВСУ в воздушных боях

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Thomas Peter/Reuters

Российские операторы FPV-дронов в Часове Яре интенсивно применяют тактику уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушных боях. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Все чаще наши дроноводы уничтожают беспилотники противника прямо в воздухе, настоящие воздушные бои. Мы популяризируем такую тактику», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, опытные операторы научились караулить дроны противника в воздухе.

До этого сообщалось, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» из Ивановского десантного соединения нанесли удары по опорным пунктам с личным составом, находящимся в многоэтажных домах города Часов Яр.

19 августа группа ВДВ уничтожила минометчиков и пехоту ВСУ. Это произошло в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили ликвидацию противника, заняли опорный пункт, зачистили его от солдат и передали подразделениям закрепления.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО.

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