Российские операторы FPV-дронов в Часове Яре интенсивно применяют тактику уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушных боях. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Все чаще наши дроноводы уничтожают беспилотники противника прямо в воздухе, настоящие воздушные бои. Мы популяризируем такую тактику», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, опытные операторы научились караулить дроны противника в воздухе.

До этого сообщалось, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» из Ивановского десантного соединения нанесли удары по опорным пунктам с личным составом, находящимся в многоэтажных домах города Часов Яр.

19 августа группа ВДВ уничтожила минометчиков и пехоту ВСУ. Это произошло в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР). На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили ликвидацию противника, заняли опорный пункт, зачистили его от солдат и передали подразделениям закрепления.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО.