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ВС РФ уничтожили скопление бойцов ВСУ в дельте Днепра

Сальдо: ВС России уничтожили бойцов ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

Российские военные уничтожили скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из островов в дельте Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Артиллеристы-реактивщики группировки войск «Днепр» уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра», — написал он.

По его словам, противника обнаружила разведка с помощью беспилотников. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» сразу нанесли удар с расстояния 20 километров, добавил глава региона.

Накануне Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град».

До этого российский боец рассказал, что войска РФ дважды в неделю предотвращают форсирование ВСУ Днепра в Херсонской области. В частности, 9 августа российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках, противник понес большие потери.

Ранее российские военные уничтожили две лодки с украинским десантом.

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