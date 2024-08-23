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В Росэнергоатоме сообщили о состоянии Курской АЭС после попытки атаки ВСУ

Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме

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Илья Питалев/РИА Новости

Курская АЭС работает в штатном режиме после атаки дроном-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Росэнергоатоме.

По данным пресс-службы компании, радиационный фон в норме.

Утром 23 августа вблизи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник-камикадзе. По данным источника ТАСС, беспилотник сбили в непосредственной близости от АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сбитый аппарат нашли недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Киевом провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС. Цель данной провокации ВСУ заключается в том, чтобы обвинить РФ в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины, отметили в оборонном ведомстве. Министерство пообещало «жесткие ответные военные меры» в случае реализации этих преступных планов.

Ранее в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

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