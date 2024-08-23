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Военный эксперт заявил, что ВСУ пытаются замедлить продвижение ВС РФ у Песчаного

Марочко: ВСУ оттягивают войска из-под Купянска после прорыва линии обороны ВС РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинское командование начало оттягивать подразделения из-под Купянска Харьковской области после прорыва российскими войсками линии обороны ВСУ. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Армия Украины у села Песчаное Харьковской области в настоящее время пытается замедлить продвижение российских военных, рассказал эксперт.

По информации Марочко, силы ВСУ были оттянуты ближе к водоемам, непосредственно к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу, где они «очень в спешном порядке» пытаются создать новые оборонительные рубежи.

Российские войска, по его словам, сосредоточены на закреплении успеха у Песчаного и создают опорные точки, огневые рубежи и укрытия.

Утром 22 августа Марочко заявлял, что российские военные после активных действий прорвали линию обороны ВСУ на Купянском направлении.

По словам главы пророссийской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинское командование вынуждено оголять разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил во время атак на Курскую область.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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