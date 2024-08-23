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Ганчев раскрыл, сколько поселков Харьковской области находятся под контролем РФ

Ганчев: ВС РФ контролируют около 50 населенных пунктов Харьковской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Около 50 населенных пунктов Харьковской области на сегодняшний день контролируются российскими войсками. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Около 50. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне», — сказал он.

Ганчев добавил, что в мае российская армия начала освобождение северных территорий Харьковской области. По словам главы ВГА Харьковской области, город Волчанск в настоящее время стал форпостом украинского сопротивления, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки постоянно атаковать российские позиции.

Ганчев отметил, что несмотря на вылазки украинских военнослужащих, российские бойцы продвигаются и там.

Накануне стало известно, что у ВСУ начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области. По докладам с линии боевого соприкосновения, система Starlink работает со значительными перебоями либо не работает вовсе.

Ранее ВС РФ нанесли мощный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области.

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