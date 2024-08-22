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Пентагон: удары американским оружием по Курской области вписываются в политику США

Пентагон: удары оружием США по Курской области вписываются в политику Вашингтона

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Shutterstock

Удары американским оружием по объектам в Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова передает РИА Новости.

«Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», — заявила она, комментируя вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и применение ими там американского оружия.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

15 августа стало известно, что село Мартыновка в Курской области зачищено от украинских военных формирований. Минобороны РФ также сообщило о восстановлении контроля над селом Крупец. Среди прочего оборонное ведомство создало координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Главком ВСУ Александр Сырский в тот же день сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Последние новости о ситуации в регионе собрала «Газета.Ru».

Ранее бой российских танков против ВСУ в Курской области попал на видео.

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Атаки на Курскую область
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