Число спасенных после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ достигло 17

В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — написал Кондратьев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 22 августа атаковали порт «Кавказ» в Краснодарском крае. В оперативном штабе региона рассказали, что целью украинских войск был железнодорожный паром с 30 топливными цистернами на борту. Из-за действий ВСУ судно ушло под воду.

После удара на территории гавани произошел пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Сейчас возгорание ликвидируют сотрудники экстренных служб, при этом им пришлось задействовать пожарный поезд.

Telegram-канал Mash утверждает, что для атаки украинские бойцы использовали ракету Storm Shadow. Иную версию произошедшего выдвинул Telegram-канал SHOT, по данным которого, удар был нанесен при помощи ракеты «Нептун».

Ранее в Крыму опровергли данные о дефиците топлива из-за атаки ВСУ на порт «Кавказ».