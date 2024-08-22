Бой российских танков против ВСУ в Курской области попал на видео

Удары российских танков по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попали на видео. Кадры появились в Telegram-канале DONTSTOPWAR.

На записи видно, как семь танков Вооруженных сил РФ двигаются по дороге по направлению к украинским солдатам. При этом экипажи машин по очереди производят выстрелы из орудий, нанося удары по местам скопления живой силы ВСУ.

При этом в подписи к ролику уточняется, что российские танкисты вели бой при поддержке авиации и артиллерии. Также им содействовали расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

22 августа глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт негативно оценивает атаку украинских войск на Курскую область. По его словам, вторжение ВСУ в российский регион и последующее за этим расширение зоны боевых действий затруднило процесс урегулирования кризиса.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил об ослаблении позиций украинских войск в Донбассе из-за нападения на Курскую область. Как сказал эксперт, ради проведения операции в приграничном регионе РФ командованию ВСУ пришлось снять с иных участков фронта сразу несколько подразделений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался об атаке Украины на Курскую область.