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В небе над Черным морем заметили множество самолетов-разведчиков ВВС США

«ВХ»: над Черным морем скопилось множество самолетов ВВС США

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Eddie Keogh/Reuters

Множество разведывательных самолетов Военно-воздушных сил США замечено в небе над Черным морем. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Когда такое скопление появляется одновременно, ничего хорошего обычно не происходит», — отмечается в сообщении.

В конце июня Минобороны России заявило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических разведывательных беспилотников над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США вблизи Крыма. Американские дроны уже не раз замечали над Черным морем: дрон США RQ-4B Global Hawk кружил в акватории 23 июня — в день атаки Вооруженных сил Украины на Крым. Военкор Алексей Живов заявил, что именно этот беспилотник наводил ракеты ATACMS на Севастополь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник Ходаренок предложил сбивать ракетами американские БПЛА над Черным морем.

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