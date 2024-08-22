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Гладков назвал ситуацию в Белгородской области сложной

Гладков: за неделю в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 19 человек

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Ситуация в Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что за последнюю неделю во время обстрелов и атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 мирных жителей.

Утром 22 августа один мирный житель пострадал во время обстрела Вооруженными силами Украины города Шебекино. По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

После обстрела в городе обнаружили различные повреждения в семи частных домовладениях. В домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном частном доме начался пожар. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также осколки снарядов повредили гараж и три легковых автомобиля.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали Белгородский район Белгородской области. В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с дрона выбиты окна в частном доме, также посечены стекла и кузов легковой машины.

Ранее в Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла.

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Обстрелы Белгородской области
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