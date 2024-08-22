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В потере территорий на востоке Украины обвинили мобилизованных

АР: Украина теряет территории, в том числе из-за плохо обученных мобилизованных

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Потере территорий на востоке Украины способствуют в том числе плохо обученные мобилизованные бойцы. Об этом сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на украинских командиров.

«Они не получают даже самого низкого уровня подготовки, необходимого для боевых действий. Некоторые люди не хотят стрелять. Они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь. Вот почему мы теряем наших людей. Когда они не используют оружие, они неэффективны. Страх порождает хаос и панику. Это также причина наших поражений», — заявил командир батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также отмечается, что другие мобилизованные испытывают трудности со сборкой оружия или координацией основных боевых движений, не имеют базовых знаний о топографии.

Командиры и бойцы четырех бригад, которые обороняют район Покровска в ДНР, говорят, что у мобилизованных нет даже минимального уровня подготовки.

В июне сдавшийся в плен боец ВСУ заявил, что командование украинской армии плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они «идут на мясо».

До этого пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на Авдеевском направлении необученных мобилизованных. Там неопытные бойцы проводят разведку обстановки. Солдат заявил, что украинцев отправляют на фронт как «расходный материал».

Ранее начальник ГУР заявил об околонулевой эффективности мобилизованных украинцев.

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