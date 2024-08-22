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Американский наемник пожаловался на плохую дисциплину в ВСУ

Командир наемников О'Лири пожаловался на лень и плохую дисциплину в ВСУ

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Sergei Chuzavkov/AP

Командующий группой иностранных наемников на Украине из США Райан О'Лири пожаловался в соцсети X на работу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как написал наемник, он уже более двух лет участвует в боях на стороне ВСУ, и его разочаровали лень и необучаемость украинских солдат. Также он рассказал о провалах командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины.

По словам О'Лири, проблемой стало и восстановление траншей во время боев, потому что «подразделения никогда этого не делают». Американец описал случай, когда наемники привезли материалы для сооружения огневых позиций, но через несколько дней никто ничего не сделал.

До этого отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область дала России возможность уничтожить лучшие резервы противника. По его словам, украинские власти позволяют уничтожать свои оперативные и стратегические резервы.

Уилкерсон добавил, что ВСУ первоначально ставили перед собой серьезную цель — улучшить переговорные позиции, но потерпели неудачу. Он подчеркнул, что Украина сейчас катится вниз еще быстрее.

Ранее в США сочли катастрофой участие иностранных наемников в атаке ВСУ на Курскую область

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