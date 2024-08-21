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В США раскрыли причину отчаяния украинских властей

Риттер: на Украине пришли в отчаяние из-за обвала линии обороны в Донбассе

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские власти в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе. Об этом сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Украинские войска достигли точки краха. Это означает, что оборона прорвана, за ней ничего нет», — отметил он.

По словам Риттера, украинские власти прикажут оставшимся силам в Донбассе сражаться до конца, чтобы задержать российские войска. Это время они собираются использовать для восстановлении оборонительной линии.

Риттер предрек, что ВС РФ, сохраняя темпы продвижения, находятся на пороге крупной победы в Донбассе. При этом Вооруженные Силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери из-за атаки на Курскую область.

До этого отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон обратил внимание, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дала России возможность уничтожить лучшие резервы противника.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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