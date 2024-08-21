Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Новошахтинска рассказал о ситуации в городе после атаки ВСУ

Ударная волна от сбитой ракеты ВСУ повредила 15 домовладений в Новошахтинске

close
100%
Вадим Савицкий/РИА Новости

В результате взрывной волны, которая возникла из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Новошахтинске было повреждено 15 частных домовладений. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

«С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества, — написал Бондаренко.

Глава администрации добавил, что специалисты уже начали оценку ущерба, который нанесла атака ВСУ на регион.

В ночь на 21 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили ракету на западе региона. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет.

Позже Голубев сообщил, что обломки сбитой украинской ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности и повредили несколько частных домов в регионе.

Ранее средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами