Глава Новошахтинска рассказал о ситуации в городе после атаки ВСУ

В результате взрывной волны, которая возникла из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Новошахтинске было повреждено 15 частных домовладений. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в своем Telegram-канале.

«С собственниками домовладений проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества, — написал Бондаренко.

Глава администрации добавил, что специалисты уже начали оценку ущерба, который нанесла атака ВСУ на регион.

В ночь на 21 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили ракету на западе региона. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет.

Позже Голубев сообщил, что обломки сбитой украинской ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности и повредили несколько частных домов в регионе.

Ранее средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью.