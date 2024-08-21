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Появилось видео уничтожения инженерной машины ВСУ «Ланцетом»

МО РФ опубликовало видео ликвидации машины разграждения ИМР-2М ВСУ «Ланцетом»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Ланцетом» инженерной машины разграждения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Технику противника ликвидировали в приграничном районе Курской области

В ведомстве пояснили, что разведчики группировки войск «Север» обнаружили передвижение машины в приграничном районе Курской области.

«Было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР-2М противника», — отметили в сообщении, уточнив, что техника была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В минувшее воскресенье, 18 августа, Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения машины ВСУ «Козак».

До этого в Минобороны России сообщили, что группировка «Север» войск Вооруженных сил РФ за сутки отразила атаки четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ.

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