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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

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Inna Varenytsia/REUTERS

Еще два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«21 августа с 13.00 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники были уничтожены при помощи дежурных средств ПВО.

Это не первая атаку ВСУ на российский регион в эту среду. Четыре беспилотника были уничтожены буквально двумя часами ранее.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли четыре села в Белгородской области, пострадал человек.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

Ранее двое жителей Донецка получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ.

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