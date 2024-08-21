Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника были уничтожены в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«21 августа с 13.00 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники были уничтожены при помощи дежурных средств ПВО.

Это не первая атаку ВСУ на российский регион в эту среду. Четыре беспилотника были уничтожены буквально двумя часами ранее.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли четыре села в Белгородской области, пострадал человек.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

Ранее двое жителей Донецка получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ.