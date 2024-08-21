В Запорожской области воссоздадут казачье войско

Подписан указ о воссоздании казачьего войска в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В Запорожской области будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине», — написал Балицкий.

По словам губернатора, помимо указа об утверждении казачьих обществ был разработан проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества.

Балицкий добавил, что уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области. Глава региона назвал это «важным этапом» в возрождении «истинного Запорожского казачества».

До этого атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сообщил, что к октябрю текущего года начнется регистрация казачьих обществ на новых российских территориях.

Ранее в Хабаровске открыли официальный штаб Уссурийского казачьего войска.