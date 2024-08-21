Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО России.

Украина регулярно атакует мирные населенные пункты Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на данный момент в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа лечатся 22 человека, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

17 августа сообщалось, что украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области. Под обстрел попали Новая Таволжанка и Терезовка. Пострадал как минимум один человек.

Ранее в Шебекино ВСУ атаковали жилой дом с помощью беспилотника.