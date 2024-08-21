Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Минобороны: два беспилотника ВСУ были сбиты над Белгородской областью

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Белгородской областью были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 09.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО России.

Украина регулярно атакует мирные населенные пункты Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на данный момент в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа лечатся 22 человека, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

17 августа сообщалось, что украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области. Под обстрел попали Новая Таволжанка и Терезовка. Пострадал как минимум один человек.

Ранее в Шебекино ВСУ атаковали жилой дом с помощью беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами