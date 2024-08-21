В Турции рассказали, чем может закончиться провал ВСУ в Курской области

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек рассказал РИА Новости, что провал ВСУ в Курской области может привести к открытию новых фронтов внутри самой Украины.

«Действия Киева в Курской области — это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с «сильной позицией», но усилия — тщетны», — поделился Перинчек.

Политик добавил, что в действиях ВСУ чувствуется паника и спешка, действия украинских войск в Курской области свидетельствуют об этом.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.