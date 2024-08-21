Украинское командование увело ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Херсонского направления, сформировало из них колонну и передислоцировало ее на север. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь».

По его словам, украинские военные двигались со стороны Гульца. Переброска сил ВСУ с Херсонского направления на другие участки фронта длится уже некоторое время.

Подразделение БПЛА «Ланцет», которым командует «Рысь», в течение шести месяцев уничтожило на правом берегу Днепра 12 украинских 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства.

Также военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».