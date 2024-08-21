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В Росгвардии рассказали о неуязвимом дроне ВСУ

РИА: беспилотник ВСУ «Баба-яга» почти невозможно поразить из стрелкового оружия

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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Украинский беспилотник «Баба-яга» стали покрывать броней, из-за чего дрон стал практически неуязвим для стрелкового оружия. Об этом РИА Новости рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии по имени Андрей.

«Она [«Баба-яга»] может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — объяснил офицер.

При этом еще в апреле текущего года «Бабу-ягу» вполне возможно было подстрелить. Так, Минобороны РФ сообщало, что снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России с позывным «Болт» спас сослуживцев, метко сбив «Бабу-ягу» из винтовки. За это его представили к награде медалью «За отвагу».

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук, рассказывая о «Бабе-яге», назвал дрон мощным, но неэффективным из-за его веса.

Ранее сообщалось о случае в Челябинской области, где учительница младших классов и мать троих детей уволилась из школы, отучилась на оператора дронов и отправилась в Курскую область воевать против ВСУ.

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