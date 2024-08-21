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Сапер Росгвардии рассказал, какую хитрость используют ВСУ

РИА: ВС РФ не используют под Волчанском металлодетекторы из-за уловки ВСУ

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РИА Новости

Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинские военные начиняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапера — глаза и щуп», — пояснил росгвардеец.

Он добавил, что саперы Росгвардии являются главными провожатыми в Харьковской области. Они проводят штурмовые группы на передовую, передвигаясь парами и находясь на передовых позициях.

13 августа на территории Луганской народной республики в городе Лисичанске российские саперы провели разминирование неразорвавшихся частей кассетного боеприпаса, выпущенного Вооруженными силами Украины. Снаряд взорвался рядом с автобусной остановкой.

Отмечается, что боеприпас был начинен поражающим элементом для нанесения максимального вреда людям.

Ранее саперы МЧС обезвредили ракету и 43 взрывоопасных предмета в Курской области.

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Операция на Украине
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