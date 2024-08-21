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Российские десантники рассказали, что ВСУ используют новую тактику

Боец: ВСУ на Херсонском направлении применили новую тактику с FPV-дронами

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Ashley Chan/Global Look Press

Командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» рассказал РИА Новости, что украинские войска применяют новую тактику, используя FPV-дроны.

По словам военного, украинские бойцы поднимают ударные коптеры на высоту до 3000 метров и там пытаются перехватывать российские «Ланцеты».

«Поднимают FPV-ху на высоты 3000, 2000 (метров) и не дают возможности залезть на их сторону. Но у нас все спокойно получается. Потому что мы двигаемся тоже. Развиваемся», — поделился командир расчета беспилотников.

Он добавил, что раньше FPV-дроны украинских войск не поднимались так высоко, пределом для них была высота в 500 метров.

До этого командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным «Альп» рассказывал, что к Волчанску были переброшены элитные батальоны ВСУ.

Он добавил, что как только ВСУ обнаруживают расчеты FPV, они стремительно уничтожают их, это для них приоритетная задача.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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