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Украинские войска бросили в Нью-Йорке (Новгородском) оружие западного производства

ВСУ бросили на позициях в Нью-Йорке (Новгородском) много западного оружия

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские войска оставили свои позиции в поселке Нью-Йорк (Новгородское), бросив значительное количество оружия западного производства. Снятые российскими бойцами видеокадры опубликовала газета «Известия».

На кадрах виден один из блиндажей, брошенный солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.

Российские бойцы обнаружили большое количество артиллерийских снарядов и гранаты производства США. Кроме того, украинские военнослужащие оставили в блиндаже запасы продуктов.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно изменить ситуацию для Киева.

Ранее в США раскрыли, почему танки Abrams оказались неэффективны для ВСУ.

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