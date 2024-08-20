Политолог заявил, что ВСУ снимают резервы с фронта из-за слов Лукашенко

Заявления Минска о наращивании сил на южной границе заставляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимать и без того скудные резервы с фронта. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу «Политика».

«Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы», — заявил Золотарев.

Речь идет о словах белорусского лидера Александра Лукашенко, который дал указ увеличить группировку войск на границе с Украиной.

Золотарев отметил, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях близка к катастрофе, при этом ВСУ вынуждены оттягивать часть войск к северным границам страны.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.

Лукашенко подчеркнул, что республика в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы. Он также предположил, что в конечном итоге украинцы восстановят хорошие отношения с белорусами и россиянами.

Ранее Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине.