Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что ВСУ снимают резервы с фронта из-за слов Лукашенко

Золотарев: ВСУ вынуждены снимать резервы с фронта из-за заявлений Минска

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Заявления Минска о наращивании сил на южной границе заставляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимать и без того скудные резервы с фронта. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу «Политика».

«Эти заявления заставляют растаскивать и без того небольшие наши резервы», — заявил Золотарев.

Речь идет о словах белорусского лидера Александра Лукашенко, который дал указ увеличить группировку войск на границе с Украиной.

Золотарев отметил, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях близка к катастрофе, при этом ВСУ вынуждены оттягивать часть войск к северным границам страны.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат ВСУ, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.

Лукашенко подчеркнул, что республика в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы. Он также предположил, что в конечном итоге украинцы восстановят хорошие отношения с белорусами и россиянами.

Ранее Лукашенко рассказал, кто принимает решения на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами